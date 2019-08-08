2019-08-08T21:49:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Полоцком ракетный комплекс С-300 попал в ДТП

«Фаворит» был без боекомплекта
Надежда БУТОВИЧ
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На скорости 30 километров в час водитель не справился с управлением и комплекс съехал с дороги. Фото-иллюстрация: militaryarms.ru.На скорости 30 километров в час водитель не справился с управлением и комплекс съехал с дороги. Фото-иллюстрация: militaryarms.ru.
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ЧП с участием военной техники произошло на территории Витебской области днем в четверг, 8 августа. Такую информацию подтвердили belta.by в Министерстве обороны.

Со слов Наталья Гаврусик, официального представителя военного ведомства Беларуси, авария произошла под Полоцком, но совершенно не имела каких-либо серьезных последствий.

– Незначительное ДТП случилось днем в четверг. Зенитно-ракетный комплекс двигался по автодороге в составе колонны. Скорость была совсем небольшой, всего 30 километров в час. Но в какой-то момент водитель С-300 не справился с управлением и съехал в кювет. Никто в данном дорожно-транспортном происшествии не пострадал, – пояснила представитель Минобороны.

Также уточняется, что ЗРК «Фаворит» двигался по автотрассе без боекомплекта. Затем, после устранения инцидента, военная колонна продолжила свой путь в пункт постоянной дислокации.

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