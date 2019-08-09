Беларусь хочет построить в Африке завод и ферму за 104 миллиона долларов

А еще - поставлять в Кению автотракторную технику

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Беларусь построит в Кении завод железобетонных конструкций и рыбоводческую ферму общей стоимостью около $104 млн.

Проекты предусмотрены в рамках реализации правительством Кении стратегической "Программы большой четверки", включающей продовольственную безопасность и питание, универсальное медицинское обеспечение, доступное жилье и производство, - пишет belta.by.

Кроме того, подписано соглашение о поставках в республику автотракторной техники и оборудования на сумму около $20 млн с последующим созданием на территории Кении сборочного производства белорусских тракторов мощностью до 5 тыс. единиц в год. Белорусско-кенийский деловой форум прошел в Найроби.