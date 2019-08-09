2019-08-09T09:21:53+03:00
Политика
КП Беларусь

Беларусь хочет построить в Африке завод и ферму за 104 миллиона долларов

А еще - поставлять в Кению автотракторную технику
Настасья КОРСАК
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Беларусь построит в Кении завод железобетонных конструкций и рыбоводческую ферму общей стоимостью около $104 млн.

Проекты предусмотрены в рамках реализации правительством Кении стратегической "Программы большой четверки", включающей продовольственную безопасность и питание, универсальное медицинское обеспечение, доступное жилье и производство, - пишет belta.by.

Кроме того, подписано соглашение о поставках в республику автотракторной техники и оборудования на сумму около $20 млн с последующим созданием на территории Кении сборочного производства белорусских тракторов мощностью до 5 тыс. единиц в год. Белорусско-кенийский деловой форум прошел в Найроби.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Под Полоцком ракетный комплекс С-300 попал в ДТП
Беларусь ограничила ввоз свиней, КРС, овец и коз из некоторых регионов России
«Не стрелять на шорох и против солнца»: в Беларуси начинается сезон охоты на пернатых
В Горецком районе молодой комбайнер похитил у хозяйства 4 тонны зерна
«Мешали пить пиво»: пенсионер швырял в детей с балкона бутылки с водой
В Минске спасатели оказывали помощь людям после грозы
«Била лежачую ногами»: в Минске разыскивают девушку, избившую другую возле кафе
9 августа сохранится непогода: синоптики объявили штормовое предупреждение
20% докторов страны находятся в декретном отпуске
Подробности аварии на М4: погибли 4 буренки, люди в авто не пострадали
В Могилеве задержали беременную за пьянство и кражу
Мужчина прожил 3 суток в заброшенном сарае после домашней ссоры
Внука подозревают в убийстве собственной 81-летней бабушки
Глава МВД Юрий Караев об отношениях с Виталием Гурковым: "Он мне импонирует и как человек, и как спортсмен"
C 12 августа velcom окончательно станет A1
На трассе М4 микроавтобус врезался в стадо коров
Министр внутренних дел Юрий Караев: Стараюсь почаще играть в футбол и волейбол
Грузовой поезд насмерть сбил парня под Минском
В Пинске строители раскопали артиллерийский снаряд
ДТП в Ивацевичах: «Ситроен» не уступил дорогу - «скорая» перевернулась