2019-08-09T11:18:40+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебской области 134 населенных пункта остались без электричества из-за непогоды

Временные отключения коснулись практически всех районов области
Настасья КОРСАК
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В основном пострадали деревниВ основном пострадали деревниФото: Павел МАРТИНЧИК
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Больше 870 населенных пунктов пострадали в ночь с 8 на 9 августа во время циклона Xaver. Из-за дождя и сильного ветра произошли нарушения в работе электросетевого комплекса Витебской области.

- На 8.00 9 августа оперативно восстановлено электроснабжение 876 населенных пунктов области, продолжаются работы по восстановлению нормальной работы 30 воздушных ЛЭП напряжением 10 кВ, - сообщается в твиттер-аккаунте РУП Витебскэнерго. Перебои в электроснабжении испытывают потребители 134 населенных пунктов. В основном это небольшие деревни (до 50 жителей), куда для проведения ремонтных работ незамедлительно был отправлен оперативный персонал.

Временные отключения затронули населенные пункты практических всех районов Витебской области.

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