При себе может иметь ружье: в Солигорском районе от милиции сбежал осужденный
- Вчера вечером во время проверки по месту жительства мужчина применил физическую силу в отношении сотрудника милиции и скрылся, - сообщила в телеграм-канале МВД Ольга Чемоданова.
Теперь его разыскивает Солигорское РОВД.
Байраш Дмитрий Николаевич, 1973 г.р., житель деревни Большой Рожан Солигорского района.
Приметы: на вид 45 - 50 лет, рост около 175 - 180 см, плотного телосложения, на правом ухе имеется ссадина.
Был одет: штаны темно-зеленого цвета, на штанах имеются заплатки в районе коленей, куртка темно-зеленого цвета, сланцы.
Передвигается на велосипеде. При себе может иметь охотничье гладкоствольное ружье, информацию о котором скрывал.
Состоит на учете в милиции как лицо, осужденное к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
Если вам что-либо известно о местонахождении Байраша, просим сообщить по телефонам 8-0174-28-22-02, 8-029-773-54-71, либо по телефону 102.
Обращаемся к гражданам: не вступайте с разыскиваемым в контакт, так как он может быть опасен.