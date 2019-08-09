2019-08-09T11:19:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

При себе может иметь ружье: в Солигорском районе от милиции сбежал осужденный

Мужчину должны были отправить на химию, но он ударил милиционера и скрылся
Настасья КОРСАК
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Фото: t.me/pressmvdФото: t.me/pressmvd
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- Вчера вечером во время проверки по месту жительства мужчина применил физическую силу в отношении сотрудника милиции и скрылся, - сообщила в телеграм-канале МВД Ольга Чемоданова.

Теперь его разыскивает Солигорское РОВД.

Байраш Дмитрий Николаевич, 1973 г.р., житель деревни Большой Рожан Солигорского района.

Приметы: на вид 45 - 50 лет, рост около 175 - 180 см, плотного телосложения, на правом ухе имеется ссадина.

Был одет: штаны темно-зеленого цвета, на штанах имеются заплатки в районе коленей, куртка темно-зеленого цвета, сланцы.

Передвигается на велосипеде. При себе может иметь охотничье гладкоствольное ружье, информацию о котором скрывал.

Состоит на учете в милиции как лицо, осужденное к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Если вам что-либо известно о местонахождении Байраша, просим сообщить по телефонам 8-0174-28-22-02, 8-029-773-54-71, либо по телефону 102.

Обращаемся к гражданам: не вступайте с разыскиваемым в контакт, так как он может быть опасен.

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