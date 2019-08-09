2019-08-09T12:40:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП на МКАД 8 августа

БМВ сбила парня, который переходил дорогу
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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БМВ сбил мужчину, который переходил МКАД. Фото: Следственный комитетБМВ сбил мужчину, который переходил МКАД. Фото: Следственный комитет
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ДТП произошло 8 августа около 21.00 на МКАД. Легковой автомобиль сбил 28-летнего мужчину, который переходил проезжую часть со стороны проспекта Победителей к улице Тимирязева.

По данным следствия, мужчину сбил БМВ, за рулем которого ехал 38-летний водитель. Он двигался по внешнему кольцу МКАД, когда наехал на пешехода. От полученных травм тот скончался на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Назначены экспертизы. Теперь следствие ищет свидетелей.

- Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, а также мужчину, который пересекал проезжую часть вместе с погибшим, следователи просят обратиться в управление Следственного комитета по Минску по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19, - комментирует официальный представитель УСК по городу Минску

Екатерина Гарлинская.

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