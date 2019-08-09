2019-08-09T12:41:26+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Зельвенском районе мужчина выкопал и украл кабель

Возбуждено уголовное дело
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Мужчина выкапывал кабель 2 недели. Фото: grodno.mvd.gov.byМужчина выкапывал кабель 2 недели. Фото: grodno.mvd.gov.by
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Машину с мотками кабеля и лопатами остановили инспекторы ГАИ на дороге в Зельвенском районе. В ней ехали трое мужчин. Инспекторы заинтересовались грузом и доставили местных жителей в РОВД для разбирательства. Оказалось, не зря.

- Выяснилось, что кабель похищен у местного предприятия связи. Один из мужчин признался, что выкапывал его на протяжении недели, - комментируют в УВД Гродненского облисполкома.

Труды милиция оценила в соответствии с Уголовным кодексом. Возбуждено уголовное дело о краже. Ущерб предприятию, которого оставили без кабеля, предварительно оценен в 3500 рублей. Теперь милиция выясняет, причастны ли к краже другие люди и повреждена ли линия связи. Действующая она была или нет, тоже пока не известно.

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