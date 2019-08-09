2019-08-09T12:58:05+03:00
Общество
КП Беларусь

На границе задержали австрийца, который собирался в Беларусь на ПМЖ

Его вернули в Польшу
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Австриец рассказал пограничникам о белорусской мечте, но его отправили восвояси. Фото: ГоспогранкомитетАвстриец рассказал пограничникам о белорусской мечте, но его отправили восвояси. Фото: Госпогранкомитет
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- Гражданин Австрии рассказал, что больше не хочет оставаться в своей стране, и его цель - проживание в Беларуси, - рассказывают в Брестской погрангруппе.

Мужчину задержали около полуночи 8 августа в Каменецком районе. Сработала сигнализация на заставе «Новоселки» на польско-белорусской границе. На место выехала тревожная группа со служебной собакой. Ее поставили на след - и пограничный пес вывел к нарушителю границы.

Им оказался 45-летний австриец. С собой у него были комплект одежды на смену, телефон, планшет, деньги, карта, инструменты - ножовка, нож, кусачки и оптический прицел.

В Беларусь гражданин Австрии прорывался с таким набором путешественника. Фото: Госпогранкомитет

В Беларусь гражданин Австрии прорывался с таким набором путешественника. Фото: Госпогранкомитет

Мужчину оформили как нарушителя государственной границы и пограничного режима. Его отправили в Польшу.

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