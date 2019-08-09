2019-08-09T13:51:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Оставил бинты на ране и лег спать»: в Жабинке расследуют убийство

Подозреваемый несколько дней прятался в лесу
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Квартира в Жабинке, где произошло убийство. Фото: СККвартира в Жабинке, где произошло убийство. Фото: СК
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Сигнал тревоги 6 августа подала жительница Жабинки, которая позвонила в милицию и сказала, что уже несколько дней не может дозвониться до племянницы. Милиция выехала по указанному адресу, но попасть в квартиру смогла только с помощью сотрудников ЖКХ и спасателей. За запертой дверью они обнаружили тело 37-летней женщины с колото-резаной раной.

Оперативники установили и разыскали подозреваемого в преступлении. Задержан 58-летний мужчина, бывший сожитель матери убитой. Он несколько дней прятался от милиции в лесу. Там же выбросил нож.

- В день происшествия они отмечали день рождения мужчины. В ходе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт. Именинник схватил кухонный нож со стола и ударил им женщину. Он решил самостоятельно оказать помощь пострадавшей, оставив бинты на ране, после чего лег спать. Наутро мужчина понял, что женщина скончалась, и попытался скрыть следы преступления: помыл пол, забрал нож и ушел, - комментирует Дмитрий Иванюк, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области.

В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Установлено, что ранее он уже был судим.

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