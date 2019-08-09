Экс-председателя Жодинского горисполкома обвиняют в коррупции

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Жодинского горисполкома.

Его обвиняют в преступлениях против интересов службы. Это выражалось в том, что бывший мэр, согласно материалам дела, перечислял крупные суммы своим друзьям-предпринимателям.

Кроме того, председатель принимал взятки от частных компаний-застройщиков. Речь шла о строительстве многоэтажных домов в Жодино. Экс-мэр за взятки обеспечивал максимальную этажность и минимальные обременения по передаче в коммунальную собственность построенных квартир.

- Следователями изучен большой объем документации, относящейся к событиям преступления, в результате чего обнаружены и приобщены к делу подложные документы, изготовленные для сокрытия фактов совершения преступлений. Кроме того, проанализированы и иные сведения, указывающие на выраженный неслужебный характер отношений бывшего председателя исполкома и руководителей некоторых субъектов хозяйствования, - комментируют в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, председателя Жодинского горисполкома задержали в октябре 2018-го с поличным во время получения очередной взятки.

Его будут судить за превышение служебных полномочий и получение взятки. Сейчас бывший чиновник находится под стражей. Вместе с ним под суд пойдут два человека, которые участвовали в передаче взяток.