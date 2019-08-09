КП Беларусь
Грибник в Столинском районе нашел неразорвавшиеся части ракеты
Он собирал грибы на бывшем авиаполигоне
Житель Столина забрел на бывший авиаполигон. Фото: Столинский РОВД
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О неожиданной находке в милицию сообщил житель Столина. Он собирал грибы в лесу в районе деревни Теребличи. И наткнулся на боеприпасы.
Как оказалось, мужчина выбрался за грибами на бывший авиаполигон. Всего он нашел 24 боевых элемента от ракеты системы залпового огня «Смерч», а также взрыватели от боевого элемента и от авиабомбы.
Как отметили в УВД Брестского облисполкома, все боеприпасы уничтожили специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 из Барановичей.