В выходные 10 - 11 августа ГАИ на дорогах Беларуси усилит контроль

Особое внимание - к пьяным водителям, гонщикам и тем, кто не пристегивается

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В усиленном режиме Госавтоинспекция будет работать в выходные 10 - 11 августа. Об этом предупреждает управление ГАИ МВД Беларуси. Контролировать будут все и всех: водителей, пешеходов, мотоциклистов.

- Сотрудники ДПС ориентированы на выявление пьяных водителей, а также пренебрегающих скоростными режимами, правилами обгона и проезда пешеходных переходов. В сфере особого внимания инспекторов окажутся и случаи нарушения правил использования мотошлемов, ремней безопасности, световозвращающих элементов, - комментируют в УГАИ МВД.

Кроме этого, с 7 августа ГАИ усиленно проверяет наличие техосмотра. Это связано с тем, что в Беларуси по итогам прошлого года на 13% увеличилось число ДТП из-за технических неисправностей транспорта. Выросло и количество погибших и пострадавших в таких авариях.

В 2018 году 96 человек оштрафовали 10 и более раз за отсутствие техосмотра. Антирекорд принадлежит 39-летнему жителю Витебска. Его за год остановили без техосмотра 17 раз - он заплатил штрафов на 1200 рублей.