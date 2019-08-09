2019-08-09T16:29:18+03:00
Минск
КП Беларусь

Дом печати в Минске эвакуировали из-за снаряда

Работают саперы
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В Доме печати работают саперы. Фото: belta.byВ Доме печати работают саперы. Фото: belta.by
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Тревогу вызвал предмет, который нашли во время ремонта в здании на проспекте Независимости, 79. Это Белорусский Дом печати.

По информации ГУВД Мингорисполкома, во время ремонтно-строительных работ обнаружили предмет, похожий на снаряд.

На место прибыла саперно-пиротехническая группа.

- Сотрудниками милиции усилены меры безопасности, в том числе на прилегающей территории, - комментируют в ГУВД.

По информации очевидцев, работников Дома печати эвакуировали.

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