КП Беларусь
Дом печати в Минске эвакуировали из-за снаряда
Работают саперы
В Доме печати работают саперы. Фото: belta.by
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Тревогу вызвал предмет, который нашли во время ремонта в здании на проспекте Независимости, 79. Это Белорусский Дом печати.
По информации ГУВД Мингорисполкома, во время ремонтно-строительных работ обнаружили предмет, похожий на снаряд.
На место прибыла саперно-пиротехническая группа.
- Сотрудниками милиции усилены меры безопасности, в том числе на прилегающей территории, - комментируют в ГУВД.
По информации очевидцев, работников Дома печати эвакуировали.