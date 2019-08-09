Лукашенко: «Главное - это человек. Вы должны обеспечить его полную безопасность, свободу общения»

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Александр Лукашенко посмотрел на технику для шифрования белорусского производства, которую создали по программе модернизации защищенной правительственной связи.

По информации пресс-службы президента, устаревший узел связи из четырех машин и 11 человек экипажа заменили современным подвижным узлом связи из двух машин и 7 человек. Этот узел используется в полевых условиях, его планируют принять на вооружение в 2020 году.

Также главе государства показали подвижный комплекс технического управления контртеррористической операцией. Он может запускать дроны, находить и нейтрализовывать беспилотники.

- Нам надо серьезно посмотреть по отдельным направлениям контроля - слухового, видео и так далее. Тут нам надо совершенство, чтобы не было разбоя: захотел какой-то начальник кого-то прослушать - прослушал, потом продал информацию или кому-то рассказал. Этого быть не должно. Я эту задачу поставил, и вы должны ее решать. Все должно быть цивилизованно и достойно. Главное - это человек. Вы должны обеспечить его полную безопасность, свободу общения. Никто не имеет права влазить в его вопросы, - обратился Александр Лукашенко к начальнику оперативно-аналитического центра Андрею Павлюченко.

Александр Лукашенко также напомнил о поручении, которое было дано начальнику Оперативно-аналитического центра Андрею Павлюченко во время недавнего доклада. «