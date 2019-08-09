Погода в Беларуси на выходные 10-11 августа: тепло и местами дожди

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О погоде на предстоящие дни рассказал Белгидромет.

В субботу 10 августа в Беларусь придут неустойчивые воздушные массы с Балтийского моря. Они принесут переменную облачность, кратковременные дожди ночью. Утром в отдельных районах возможен туман. Днем будет без осадков и до +20 - +25 градусов, на юго-западе - до +27. Ночью температура может упасть до 7-8 градусов.

В воскресенье 11 августа погоду создадут атмосферные фронты с Западной Европы. В Витебской, Могилевской областях днем возможны грозы и кратковременные дожди. Ночью ожидается слабый туман. Воздух днем прогреется в разных районах страны от +21 до +28, ночью максимальная температура воздуха - +18 на востоке страны.