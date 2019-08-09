В Мяделе умерла месячная девочка

Родители с ребенком были в гостях, когда случилось несчастье. Фото: pixabay.com.

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Трагедия произошла на днях в районном городе в Минской области, информирует ресурс mlyn.by.

Грудная девочка скончалась по пока невыясненным причинам. Малышке было чуть более месяца от роду.

– В Мяделе девочка находилась вместе с отцом и матерью. Семейная пара приехала в районный центр с грудным ребенком в гости. Тогда-то и случилось несчастье – девочка внезапно умерла, – сообщает ресурс со слов Юлии Гончаровой, официального представителя Следственного комитета Беларуси.

По факту смерти месячной девочки проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.

Для определения причины смерти ребенка назначена судмедэкспертиза, проводится расследование, опрашиваются очевидцы.

О том, что гибель ребенка может нести криминальный характер не сообщается.