Сосед по общежитию сфотографировал банковскую карту минчанина и делал по ней ставки

Минчанин оставил карту на столе, а сосед сфотографировал ее и пользовался деньгами. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Столичные правоохранители провели расследование кражи средств с банковской карты, информируют в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В милицию с заявлением пришел молодой житель столицы. Парень рассказал, что с его банковской карты исчезают деньги, в то время как он ничего не оплачивает и не покупает.

– Молодой человек пояснил, что никогда не передавал никому карту и не разглашал банковскую информацию. Единственное, что иногда он оставлял карту вместе с другими вещами в комнате общежития, где проживает, – рассказали в пресс-службе.

Дело было передано оперативникам группы по раскрытию преступлений с сфере кибер-преступности. Выяснилось, что деньги с карты «уходили» по ставкам в онлайн-казино. А вот игроком оказался 19-летний сосед заявителя.

– Вор отпираться не стал, сказал, что действительно пользовался средствами с чужого "пластика". А данные банковской карты просто сфотографировал, когда товарищ уходил по делам и оставил дверь комнаты не запертой, – добавили правооъхранители.

Всего ущерб за три месяца составил около 500 рублей. Дело передано в СК на правовую оценку.