В Могилеве «перевозчик» бросил 7 индийцев-нелегалов, а на украинской границе поймали афганцев, ехавших в Беларусь в фуре с нектаринами

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На Могилевщине раскрыт канал нелегальной миграции, информируют в пресс-службе МВД.

Семерых индийцев задержали правоохранители в Чаусах и Могилеве.

– Иностранцы собирались попасть через границу в Евросоюз, договорились с «трафикером» в России, заплатили ему по тысяче евро. Но перевозчик – 42-летний армянин сопроводил индийцев только до Могилева, а потом попросил еще по 2500 тысячи евро с каждого за дальнейший «трансфер». Денег у нелегальных мигрантов не было и мужчина исчез, – пояснили в пресс-службе.

Затем пятеро из иностранцев через диаспору попытались вернуть на территорию РФ, еще двое – решили остаться в Беларуси. Все были задержаны и помещены в изолятор. Им грозит депортация.

Похожий инцидент на днях произошел на границе с Беларусью с украинской стороны в пункте пропуска «Доманово». В рефрижераторе грузовика за ящиками с нектаринами прятались трое афганцев: один взрослый и двое несовершеннолетних, сообщает ресурс unian.net.

– Иностранцы были задержаны, а о незаконных действиях водителя было сообщено в Нацполицию, – уточнили в Госпогранкомитете Украины.

«Комсомолка» сообщала ранее о еще одном нарушителе границы: швейцарец пытался проникнуть в Беларусь и остаться здесь на ПМЖ.