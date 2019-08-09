2019-08-09T20:01:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Могилеве «перевозчик» бросил 7 индийцев-нелегалов, а на украинской границе поймали афганцев, ехавших в Беларусь в фуре с нектаринами

Ведутся административные процессы
Надежда БУТОВИЧ
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Индийцев обманул и оставил в Беларуси трафикер-армянин. Фото: МВД.Индийцев обманул и оставил в Беларуси трафикер-армянин. Фото: МВД.
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На Могилевщине раскрыт канал нелегальной миграции, информируют в пресс-службе МВД.

Семерых индийцев задержали правоохранители в Чаусах и Могилеве.

– Иностранцы собирались попасть через границу в Евросоюз, договорились с «трафикером» в России, заплатили ему по тысяче евро. Но перевозчик – 42-летний армянин сопроводил индийцев только до Могилева, а потом попросил еще по 2500 тысячи евро с каждого за дальнейший «трансфер». Денег у нелегальных мигрантов не было и мужчина исчез, – пояснили в пресс-службе.

Затем пятеро из иностранцев через диаспору попытались вернуть на территорию РФ, еще двое – решили остаться в Беларуси. Все были задержаны и помещены в изолятор. Им грозит депортация.

Похожий инцидент на днях произошел на границе с Беларусью с украинской стороны в пункте пропуска «Доманово». В рефрижераторе грузовика за ящиками с нектаринами прятались трое афганцев: один взрослый и двое несовершеннолетних, сообщает ресурс unian.net.

– Иностранцы были задержаны, а о незаконных действиях водителя было сообщено в Нацполицию, – уточнили в Госпогранкомитете Украины.

«Комсомолка» сообщала ранее о еще одном нарушителе границы: швейцарец пытался проникнуть в Беларусь и остаться здесь на ПМЖ.

На Волыни в рефрижераторе пограничники обнаружили трех афганцев.Трьох нелегальних м грант в, як , скор ш за все, переплутали рейс , затримали учора на укра нсько-б лоруському кордон . Правопорушник в виявили прикордонники Луцького загону п д час сп льного з представниками ф скально служби огляду одн з вантаж вок, яка прибула у пункт пропуску Доманове . В результат огляду рефрижератора вантаж вки, яка везла з П вн чно Македон до Б лорус нектарини, прац вники пункту пропуску виявили трьох пасажир в, з х сл в, громадян Афган стану. Затриманих ноземц в, дво з яких неповнол тн ми, доставлено до прикордонного п дрозд лу для складання процесуальних документ в. Кр м того, до Нацпол ц направлено пов домлення щодо внесення до РДР даних про вод я, в д ях якого вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст.332 КК Укра ни Незаконне переправлення ос б через державний кордон Укра ни . Нараз вантаж вку та вод я, громадянина П вн чно Македон , передано встановленим порядком представникам Нац онально пол ц .

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