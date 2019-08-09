В Бресте водитель на Peugeot сбил на «зебре» 14-летнюю велосипедистку

В один день в Брестской области произошло два ДТП с участием велосипедисток. Фото: УВД Брестского облисполкома.

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ДТП с участием несовершеннолетней велосипедистки произошло в областном городе в четверг, 8 августа, сообщают в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась примерно в 17.25 часов на перекрестке улиц Кирпичной и Влодавской.

– 40-летний водитель на иномарке «Пежо Боксер» на перекрестке двух улиц сбил 14-летнюю велосипедистку. Школьница пересекала дорогу по нерегулируемой «зебре», но не спешившись с велосипеда, – уточнили в пресс-службе.

В дорожно-транспортном происшествии юная брестчанка была сильно травмирована, ей потребовалась госпитализация.

Еще одно похожее ДТП с участием двухколесного транспорта на Брестчине произошло в этот же день в Пружанах.

– В утренние часы, примерно в 11.30 часов, под колеса легковушки «Рено Лагуна» попала 68-летняя пенсионерка на велосипеде. Женщина выезжала на проезжую часть со второстепенной дороги, когда на нее совершил наезд 36-летний горожанин за рулем легковушки. Пенсионерка была сильно травмирована, ее доставили в райбольницу, – прокомментировали в УВД.

По фактам произошедших аварий проводятся проверки.