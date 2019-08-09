2019-08-09T22:00:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле наркокурьер хранил на съемной квартире более 500 граммов наркотиков

Злоумышленника задержали [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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У преступника были изъяты 5 видом наркотиков. Фото: УВД Гомельского облисполкома.У преступника были изъяты 5 видом наркотиков. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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Правоохранители Гомельщины пресекли противоправную деятельность 29-летнего наркокурьера-оптовика, сообщают в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Безработный гомельчанин, сотрудничающий с интернет-магазином психотропов, был задержан правоохранителями 11 июня. В тот день он размещал закладки с наркотиками.

– В лесу затем были найдены и другие закладки, оставленные мужчиной. При себе в день задержания у «минера» было 47 граммов порошка мефедрона – особо опасного психотропа, – пояснили в пресс-службе.

Затем борцами наркоконтроля было тщательно осмотрено съемное жилище преступника. В тайниках было найдено более 560 граммов различных наркотиков: от опасных мефедрона и альфа-PVP, до более «легких» веществ: гашиша, амфетамина, марихуаны. Кроме того, в доме было все для упаковки «товара»: изолента, пленка, пакеты, весы для расфасовки. Найденное было изъято.

– Следствие и экспертизы продолжались последние два месяца. Исследования прошли пять обнаруженных видов психотропных веществ. Предварительное расследование по делу завершено, возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан, – резюмировали в УВД.

Изъятие наркотиков на съемной квартире оптового наркодилера.В тесном взаимодействии оперативников нарконтроля Центрального РОВД г. Гомеля и сотрудников Гомельского городского отдела Следственного комитета Республики Беларусь удалось пресечь преступную деятельность оптового курьера интернет-магазина по продаже наркотических средств и психотропных веществ. Подробности здесь: https://gomel.mvd.gov.by/ru/news/1877

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