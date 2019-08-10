В Орше пьяная упала с бордюра прямо под такси

Ночью пьяная женщина упала на дорогу и угодила под колеса такси. Фото: ГАИ.

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Нетрезвая женщина попала под машину в Орше. Как рассказали в ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла на улице Грицевца около часа ночи 7 августа. Пьяная стояла на остановке общественного транспорта и упала с бордюра на проезжую часть прямо под колеса проезжающего мимо такси "Renault Logan", за рулем которого был 21-летний водитель.

Женщина госпитализирована с травмами. Пострадавшей 35 лет. По факту ДТП госавтоинспекция проводит проверку.