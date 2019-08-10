КП Беларусь
В Италии поймали пьяного дальнобойщика, который ехал на взорванных колесах, это был белорус
У мужчины уровень алкоголя в крови превышал допустимый в пять раз
Вот на таких колесах дальнобойщик из Беларуси проехал несколько километров по итальянским дорогам. Фото: ciaocomo.it.
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Большегрузный автомобиль с литовскими номерами шокировал итальянцев. Авто некоторое время ехало по дороге, опасно виляя из стороны в сторону. Когда грузовик проезжал город Лурат-Каччивио, в фуре взорвались колеса и намотались на ободы. Тем не менее водитель не остановил машину и ехал так еще несколько километров, пока фуру не заблокировала полиция. Это произошло 3 августа, пишет «Брестская газета» со ссылкой на ciaocomo.it.
За рулем фуры оказался гражданин Беларуси. Мужчина был пьян, уровень алкоголя у него в крови превышал допустимые нормы в пять раз. Права у мужчины отозвали, но он не арестован, сообщает издание.