2019-08-10T09:46:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Малыши, на старт! Мы начинаем большой семейный праздник в Молодечно

Уже второй раз «Комсомолка» проводит в Молодечно семейный праздник «Малыши, на старт!», где соревнуются самые маленькие, а родители веселятся
Настасья КОРСАК
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Некоторые не теряют времени и уже тренируются! Фото: Артем БАЗАРОВНекоторые не теряют времени и уже тренируются! Фото: Артем БАЗАРОВ
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Это уже не только традиция редакции, но и многих семей наших читателей. В соцсетях нам писали люди и спрашивали, будут ли в этом году «Малыши». Конечно, будут! А точнее - уже есть! Шесть раз мы проводили праздник в Минске, а вот уже второй раз проводим в Молодечно.

Субботним утром мы собрались вместе с нашими читателями, которые зарегистрировались на праздник. Шустрые малыши от 6 месяцев до 2 лет уже готовятся к старту. Соревнования по традиции пройдут в двух группах - «ползуны» и «бегуны». И все получат подарки (Гран-при в каждой группе - велосипед от Президентского спортивного клуба), программа праздника - насыщенная, с развлечениями для всей семьи.

Уже через 15 минут мы начинаем. Желаем удачи всем в забегах и заползах. А главное - хорошего настроения!

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