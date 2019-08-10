В Полоцке водитель-бесправник сбил подростка и скрылся

16-летний велосипедист в реанимации после столкновения с легковым авто. Фото: ГАИ.

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Авария случилась 9 августа около 19.10 на улице Ленинградской в Полоцке. 32-летний мужчина ехал на автомобиле «Опель-Астра» и сбил 16-летнего велосипедиста, рассказали в группе агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Подросток получил тяжелые травмы, он в реанимации. Водитель с места аварии скрылся. Вскоре его машину нашли в одном из гаражных массивов, а самого водителя задержали неподалеку во дворе жилого дома. Оказалось, он управлял автомобилем без прав.

-Личность водителя легкового автомобиля удалось установить быстро, так как на месте ДТП после столкновения остался регистрационный знак, - сообщает Телеграм-канал Следственного комитета.

Проводится проверка, назначены экспертизы.