КП Беларусь
Возле Дома печати в Минске нашли предмет, похожий на боеприпас
Тревога оказалась ложной, найденный предмет не представлял опасности
В Минске из-за предмета, похожего на снаряд, эвакуировали людей.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Предмет, похожий на снаряд, нашли в Минске на территории Дома печати. Подозрительную штуковину обнаружили строители, пишет агентство Минск-Новости со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.
На место немедленно прибыла саперно-пиротехническая группа. На время, пока саперы проводили проверку, милиция эвакуировала людей и из самого Дома печати, и с прилегающей территории. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает – найденный предмет не представляет опасности, определили специалисты.
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