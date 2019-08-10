2019-08-10T11:33:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Возле Дома печати в Минске нашли предмет, похожий на боеприпас

Тревога оказалась ложной, найденный предмет не представлял опасности
Алиса МИЕЛОФОН
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В Минске из-за предмета, похожего на снаряд, эвакуировали людей.В Минске из-за предмета, похожего на снаряд, эвакуировали людей.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Предмет, похожий на снаряд, нашли в Минске на территории Дома печати. Подозрительную штуковину обнаружили строители, пишет агентство Минск-Новости со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.

На место немедленно прибыла саперно-пиротехническая группа. На время, пока саперы проводили проверку, милиция эвакуировала людей и из самого Дома печати, и с прилегающей территории. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает – найденный предмет не представляет опасности, определили специалисты.

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