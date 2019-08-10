КП Беларусь
Какие бяки погнули знаки? В Малорите двое пьяных решили нестандартно развлечься
Хулиганы повредили семь дорожных знаков, пока их не остановили стражи порядка
Два парня повредили дорожные знаки в Малорите. Фото: УВД.
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Двое молодых людей в Малорите ночью напали на дорожные знаки. Это заметили сотрудники милиции.
Хулиганы бесчинствовали на улицах Маяковского и Кобринской, пишет Брест-Сити. Они корежили дорожные знаки, колотя по ним руками и ногами. Доказательством их вины стали записи с камер видеонаблюдения. Незадолго до того, как наброситься на знаки, парни отдыхали в одном из увеселительных заведений райцентра, а потом решили нестандартно развлечься. Всего они повредили семь дорожных знаков. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело за хулиганство.
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