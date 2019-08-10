2019-08-10T13:44:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ивьевском районе шесть человек после аварии попали в больницу

Микроавтобус столкнулся с фурой
Алиса МИЕЛОФОН
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Шесть человек в больнице - итог ДТП в Ивьевском районе. Фото: МВД.Шесть человек в больнице - итог ДТП в Ивьевском районе. Фото: МВД.
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Авария в Ивьевском районе произошла 9 августа в 22.05 на перекрестке автодорог Ивье-Мишуковичи и Совгути-Гончары-Дайлиды. Как сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в Телеграм-канале МВД, столкнулись микроавтобус и фура. При выезде на главную дорогу водитель автомашины ДАФ с полуприцепом врезался в Мерседес Бенц Спринтер.

Пострадали шесть человек. Водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров с повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в Ивьевскую центральную районную больницу.

На место происшествия незамедлительно выбыло руководство Ивьевского РОВД, ГАИ, следователи, судмедэксперты и МЧС.

Специалисты устанавливают обстоятельства и причины аварии, выясняют степень виновности в ДТП каждого из водителей.

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