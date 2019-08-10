Женщина с живым гусем везла ребенка на раме велосипеда, все упали, ребенок пострадал

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Следственный комитет обращает внимание родителей на необходимость соблюдать правила перевозки детей на велосипедах. В последнее время участились случаи травмирования детей при перевозке их на багажнике или на раме велосипеда.

Так, в Клецком районе 27-летняя женщина везла трехлетнюю дочь на багажнике. Дополнительного детского сиденья на велосипеде не было. Нога девочки попала в спицы заднего колеса, ребенок серьезно пострадал. Такой же случай произошел в Солигорском районе, пострадал трехлетний мальчик. В Кричевском районе четырехлетнего мальчика мать везла на раме велосипеда, а на руле у нее была сумка с живым гусем. Гусь помешал управлению, велосипед упал. Ребенку были причинены тяжкие телесные повреждения. В Чашникском районе в декабре прошлого года женщина в гололедицу ехала на велосипеде и везла на багажнике маленькую дочь. Велосипед упал, девочка пострадала.

По всем этим случаям возбуждались уголовные дела. Правоохранительные органы напоминают: пассажиров на велосипеде перевозить нельзя, за исключением детей до семи лет, которые должны ехать в специально оборудованном детском дополнительном сиденье.