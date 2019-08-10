КП Беларусь
В Жлобинском районе троих подозревают в незаконной охоте
Мужчины на внедорожнике пытались скрыться от инспекторов
У мужчин изъяли ружья и нож, их подозревают в незаконной охоте. Фото: УВД.
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Сегодня утром в Жлобинском районе около деревни Белица сотрудникам Жлобинской районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов пришлось гоняться по полям за внедорожником.
В лесном массиве инспекторы заметили автомобиль и решили проверить его, пишет belta.by со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома. Внедорожник попытался скрыться, и сотрудники БООР настигли его на ближайшем поле. У троих мужчин, которые были в машине, изъяли нож, два охотничьих ружья, карабин и патроны.
Мужчины – жители Минска, Жлобина и Светлогорска – подозреваются в незаконной охоте. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства.
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