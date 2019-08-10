Ребенок упал с крыши многоэтажки в Минске

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На улице Плеханова в Минске с крыши упал ребенок. Об этом в Телеграм-канале МВД сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В милицию около часа дня позвонил очевидец и рассказал, что с крыши 12-этажного дома упал ребенок. На вид мальчику 11-12 лет. Ребенок жив, он в больнице с травмами различной степени тяжести.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предварительно известно, что мальчик был на крыше не один – он играл там с другом.