2019-08-10T17:16:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Женщина на внедорожнике убегала от милиции после ДТП

Авария случилась в Ушачском районе, в поле зрения милиции авто попало на подъезде к Витебску
Наталья ПАРТОЛИНА
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Женщина на внедорожнике пыталась скрыться с места аварии в Ушачах, ее поймали под Витебском. Фото: кадр из видео МВД.Женщина на внедорожнике пыталась скрыться с места аварии в Ушачах, ее поймали под Витебском. Фото: кадр из видео МВД.
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Вечером 9 августа женщина на внедорожнике пыталась скрыться с места ДТП. Как рассказали в ГАИ УВД Витебского облисполкома, Mercedes-Benz GLE под управлением 41-летней женщины в деревне Белое Ушачского района при движении задним ходом столкнулся со стоящим автопоездом. С места происшествия внедорожник скрылся.

-По предполагаемому маршруту следования автомобиля были ориентированы наряды Госавтоинспекции. В поле зрения кроссовер попал на подъезде к Витебску. Он двигался на скорости, значительно превышающей допустимую. Водитель игнорировала неоднократные законные требования сотрудников ГАИ об остановке, - рассказали в ГАИ.

Задержали нарушительницу на въезде в город. Освидетельствоваться на алкоголь она отказалась. В отношении дамы составили несколько административных протоколов, в том числе и за пьяное вождение.

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