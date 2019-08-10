Возле монумента на площади Победы в Минске начали демонтировать покрытие

Весь ремонт закончат к 1 мая 2020, появится даже диапроектор с фильмами

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На площади Победы в Минске сегодня начался демонтаж покрытия площадки, сообщает belta.by со ссылкой на заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича.

Разрешение на демонтаж покрытия от Министерства культуры было получено 9 августа. Когда покрытие вскроют, станет понятно, какой комплекс работ предстоит провести. Окончательная сумма капремонта площади еще не определена: строительные работы ведутся параллельно с проектированием.

Под капремонт с модернизацией попадает сам монумент и нижняя ритуальная площадка с подземным переходом. Стилобат (нижнюю часть обелиска) заменят, сам монумент будет реставрироваться, но внешне он не изменится.

-В подземной части тоже планируются изменения. Будут стоять скамейки и установлен диапроектор, по которому можно посмотреть военные хроники, патриотические фильмы. Чтобы зона под ритуальной частью площади была теплой, все входы будут закрыты стеклянными дверями - в любое время года там будет комфортно. На стенах повесим художественные панно на военную тематику, - рассказал агентству Александр Дорохович.

Финансирование будет вестись за счет городского бюджета и средств, поступивших от республиканского субботника. Работы планируется завершить 1 мая 2020 года.В обновленном виде монумент предстанет к 9 мая 2020 года. А еще по проспекту Независимости устанавливают 132 светодиодных светильника, оформленных в стиле 1950-х годов.