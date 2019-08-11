2019-08-11T09:51:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Хотел помириться». По Молодечно мужчина из Турции гонялся с ножом за женой

Он также ударил ее по лицу, порезал личные вещи. Сейчас его задержали
Ольга ШИЛАК
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По Молодечно мужчина из Турции гонялся с ножом за женойПо Молодечно мужчина из Турции гонялся с ножом за женойФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Все произошло 10 августа, в Молодечно. На одной из улиц города парень стал гоняться с ножом за девушкой. Очевидцы тут же вызвали милицию, мужчину задержали. Им оказался 28-летний гражданин Турции, он приехал к жене, 24-летней местной жительнице, для примирения.

-Как сообщили прохожие разъяренный парень напал на девушку и ударил по лицу. Разбросав по тротуару содержимое дамской сумочки, он ножом порезал личные вещи и документы. Помимо имущества значительно «пострадал» и паспорт белоруски, - уточняют в РУВД.

За умышленное уничтожения документа, удостоверяющего личность, на иностранца завели уголовное дело по ст. 378 УК. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишение свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Также в милиции установили, что мужчина не первый раз приезжает в Беларусь якобы помириться со своей возлюбленной. Сейчас проводят проверку по фактам угроз убийством. Действиям задержанного будет дана правовая оценка.

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