«Хотел помириться». По Молодечно мужчина из Турции гонялся с ножом за женой

По Молодечно мужчина из Турции гонялся с ножом за женой Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Он также ударил ее по лицу, порезал личные вещи. Сейчас его задержали

Изменить размер текста: A A

Все произошло 10 августа, в Молодечно. На одной из улиц города парень стал гоняться с ножом за девушкой. Очевидцы тут же вызвали милицию, мужчину задержали. Им оказался 28-летний гражданин Турции, он приехал к жене, 24-летней местной жительнице, для примирения.

-Как сообщили прохожие разъяренный парень напал на девушку и ударил по лицу. Разбросав по тротуару содержимое дамской сумочки, он ножом порезал личные вещи и документы. Помимо имущества значительно «пострадал» и паспорт белоруски, - уточняют в РУВД.

За умышленное уничтожения документа, удостоверяющего личность, на иностранца завели уголовное дело по ст. 378 УК. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишение свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Также в милиции установили, что мужчина не первый раз приезжает в Беларусь якобы помириться со своей возлюбленной. Сейчас проводят проверку по фактам угроз убийством. Действиям задержанного будет дана правовая оценка.