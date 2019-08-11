2019-08-11T11:10:37+03:00
Общество
КП Беларусь

В Березинском районе мужчина проник на трансформаторную подстанцию и погиб от удара током

Дело расследует СК
Ольга ШИЛАК
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В Березинском районе мужчина проник на трансформаторную подстанцию и погиб от удара током Фото: архив "КП"В Березинском районе мужчина проник на трансформаторную подстанцию и погиб от удара током Фото: архив "КП"
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Несчастный случай произошел 9 августа в деревне Беличаны Березинского района. Мужчина проник на трансформаторную подстанцию, и его ударило электрическим током. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на предприятие «Минскэнерго».

На место происшествия приехала бригада скорой помощи, врачи констатировали смерть мужчины. Сейчас расследованием занимается следственный комитет.

В «Минскэнерго» же напоминают, что проникновение в электроустановки строго запрещено! Это может быть смертельно опасно!

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