КП Беларусь
В Березинском районе мужчина проник на трансформаторную подстанцию и погиб от удара током
Дело расследует СК
В Березинском районе мужчина проник на трансформаторную подстанцию и погиб от удара током Фото: архив "КП"
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Несчастный случай произошел 9 августа в деревне Беличаны Березинского района. Мужчина проник на трансформаторную подстанцию, и его ударило электрическим током. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на предприятие «Минскэнерго».
На место происшествия приехала бригада скорой помощи, врачи констатировали смерть мужчины. Сейчас расследованием занимается следственный комитет.
В «Минскэнерго» же напоминают, что проникновение в электроустановки строго запрещено! Это может быть смертельно опасно!