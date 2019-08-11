11 августа в Беларуси на копейку подешевело топливо Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В последний раз цены менялись 21 июля

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Белорусов вновь ждут изменения стоимости автомобильного топлива. Так, с 11 августа оно подешевеет.

-С учетом динамики нефтяных котировок и в соответствии с принятой концерном «Белнефтехим» политикой по формированию цен на нефтепродукты розничные цены на моторное топливо на АЗС уменьшаются на 1 копейку, - говорится на сайте концерна.

Так, отныне бензин и дизель на белорусских заправках будет стоить: АИ-92-К5-Евро - 1,55 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,65 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,87 руб., ДТ – 1,65 руб.

К слову, последний раз цены менялись 21 июля, тогда топливо также подешевело на одну копейку.