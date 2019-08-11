КП Беларусь
Смертельное ДТП на Брестчине: грузовик врезался в авто
Погиб водитель грузовика
Грузовик столкнулся с авто на 150 км автодороги М1 «Брест-Минск-граница РФ». Фото: t.me/s/pressmvd
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Авария произошла утром 11 августа, на 150 км автодороги М1 «Брест-Минск-граница РФ».
Как сообщает пресс-секретарь МВД, 41-летний водитель автомобиля Mitsubishi остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить пешехода. В этот момент в него врезался грузовик «Ивеко» с польскими номерами. Водитель грузовика, 48-летний брестчанин, от полученных травм скончался на месте аварии.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.