В октябре на БелАЭС отработают аварийные планы

Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года

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Госатомнадзор рассказал, когда будет на практике отработаны аварийные планы Белорусской АЭС, которая строится в Островце.

-В октябре 2018 года состоялось комплексное учение по отработке внутреннего аварийного плана Белорусской АЭС. Запланирована также практическая отработка внешнего и внутреннего аварийных планов БелАЭС в октябре 2019 года, - приводит цитату ведомства belta.by

Также там отмечают, что приоритетные задачи на сегодня - завершение процесса лицензирования эксплуатации энергоблока №1, завоз ядерного топлива на площадку атомной станции, подготовка к надзору за вводом в эксплуатацию и эксплуатацией АЭС, развитие государственной системы по предупреждению чрезвычайных ситуаций с учетом строительства атомной станции.

Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй - в 2020-м.