2019-08-11T14:58:41+03:00
Общество
КП Беларусь

В октябре на БелАЭС отработают аварийные планы

Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года
Поделиться:
В октябре на БелАЭС отработают аварийные планыВ октябре на БелАЭС отработают аварийные планыФото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

Госатомнадзор рассказал, когда будет на практике отработаны аварийные планы Белорусской АЭС, которая строится в Островце.

-В октябре 2018 года состоялось комплексное учение по отработке внутреннего аварийного плана Белорусской АЭС. Запланирована также практическая отработка внешнего и внутреннего аварийных планов БелАЭС в октябре 2019 года, - приводит цитату ведомства belta.by

Также там отмечают, что приоритетные задачи на сегодня - завершение процесса лицензирования эксплуатации энергоблока №1, завоз ядерного топлива на площадку атомной станции, подготовка к надзору за вводом в эксплуатацию и эксплуатацией АЭС, развитие государственной системы по предупреждению чрезвычайных ситуаций с учетом строительства атомной станции.

Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй - в 2020-м.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Погода в Беларуси 12 августа: грозы и жара до +31
Фотофакт. В Барановичском районе нашли бомбу времен ВОВ
Смертельное ДТП на Брестчине: грузовик врезался в авто
11 августа в Беларуси на копейку подешевело топливо
В Березинском районе мужчина проник на трансформаторную подстанцию и погиб от удара током
«Хотел помириться». По Молодечно мужчина из Турции гонялся с ножом за женой
Возле монумента на площади Победы в Минске начали демонтировать покрытие
Женщина на внедорожнике убегала от милиции после ДТП
Ребенок упал с крыши многоэтажки в Минске
В Жлобинском районе троих подозревают в незаконной охоте
Женщина с живым гусем везла ребенка на раме велосипеда, все упали, ребенок пострадал
В Ивьевском районе шесть человек после аварии попали в больницу
Какие бяки погнули знаки? В Малорите двое пьяных решили нестандартно развлечься
Возле Дома печати в Минске нашли предмет, похожий на боеприпас
В Полоцке водитель-бесправник сбил подростка и скрылся
Малыши, на старт! Мы начинаем большой семейный праздник в Молодечно
В Италии поймали пьяного дальнобойщика, который ехал на взорванных колесах, это был белорус
В Орше пьяная упала с бордюра прямо под такси