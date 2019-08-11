2019-08-11T15:12:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт. В Барановичском районе нашли бомбу времен ВОВ

Саперы уничтожили этот снаряд
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В Барановичском районе нашли бомбу времен ВОВ Фото: Барановичское РОВДВ Барановичском районе нашли бомбу времен ВОВ Фото: Барановичское РОВД
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Работники газовой службы проводили земляные работы в лесу вблизи деревни Лесная Барановичского района. Во время них они обнаружили в земле авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. И тут же сообщили об этом в милицию, на место поспешили саперы.

Как сообщает официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук, снаряд был уничтожен саперно-пиротехнической группой.

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