КП Беларусь
Фотофакт. В Барановичском районе нашли бомбу времен ВОВ
Саперы уничтожили этот снаряд
В Барановичском районе нашли бомбу времен ВОВ Фото: Барановичское РОВД
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Работники газовой службы проводили земляные работы в лесу вблизи деревни Лесная Барановичского района. Во время них они обнаружили в земле авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. И тут же сообщили об этом в милицию, на место поспешили саперы.
Как сообщает официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук, снаряд был уничтожен саперно-пиротехнической группой.