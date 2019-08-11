Погода в Беларуси 12 августа: грозы и жара до +31

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В последнее время погоду в Беларуси иначе, как капризной не назовешь: то ветер, то дождь, то +23 и солнце. Что же ждет нас в начале рабочей недели?

Синоптики сообщают, что 12 августа Беларусь окажется под влиянием теплой воздушной массы, поступающей с юго-запада Европы. Днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, особенно на западе страны. Ночью осадков не ожидается, утром будет слабый туман. Ветер западный с переходом на южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем от +23°С по северо-востоку до +31°С по юго-западу.