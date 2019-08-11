2019-08-11T16:10:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси 12 августа: грозы и жара до +31

Днем возможны кратковременные дожди
Поделиться:
12 августа в Беларуси ожидаются грозы12 августа в Беларуси ожидаются грозыФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В последнее время погоду в Беларуси иначе, как капризной не назовешь: то ветер, то дождь, то +23 и солнце. Что же ждет нас в начале рабочей недели?

Синоптики сообщают, что 12 августа Беларусь окажется под влиянием теплой воздушной массы, поступающей с юго-запада Европы. Днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, особенно на западе страны. Ночью осадков не ожидается, утром будет слабый туман. Ветер западный с переходом на южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем от +23°С по северо-востоку до +31°С по юго-западу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Фотофакт. В Барановичском районе нашли бомбу времен ВОВ
В октябре на БелАЭС отработают аварийные планы
Смертельное ДТП на Брестчине: грузовик врезался в авто
11 августа в Беларуси на копейку подешевело топливо
В Березинском районе мужчина проник на трансформаторную подстанцию и погиб от удара током
«Хотел помириться». По Молодечно мужчина из Турции гонялся с ножом за женой
Возле монумента на площади Победы в Минске начали демонтировать покрытие
Женщина на внедорожнике убегала от милиции после ДТП
Ребенок упал с крыши многоэтажки в Минске
В Жлобинском районе троих подозревают в незаконной охоте
Женщина с живым гусем везла ребенка на раме велосипеда, все упали, ребенок пострадал
В Ивьевском районе шесть человек после аварии попали в больницу
Какие бяки погнули знаки? В Малорите двое пьяных решили нестандартно развлечься
Возле Дома печати в Минске нашли предмет, похожий на боеприпас
В Полоцке водитель-бесправник сбил подростка и скрылся
Малыши, на старт! Мы начинаем большой семейный праздник в Молодечно
В Италии поймали пьяного дальнобойщика, который ехал на взорванных колесах, это был белорус
В Орше пьяная упала с бордюра прямо под такси