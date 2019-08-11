Под Столбцами пьяного водителя пришлось останавливать с помощью табельного оружия
Ночью 10 августа очевидцы обратились в милицию и рассказали о пьяном водителе в Столбцовском районе. Наряд ДПС отдела ГАИ нашел указанный авто на дороге районного значения и подал сигнал остановиться. Водитель не просто проигнорировал его, он еще и увеличил скорость, направляясь в сторону трассы М1 «Брест-Минск-граница РФ».
-На неоднократные требования сотрудников ГАИ об остановке водитель не реагировал, двигался со значительным превышением скорости, агрессивно маневрировал, не позволяя себя опередить, выезжал на обочину и совершил разворот в неположенном месте, чем создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения. В результате было принято решение об использовании табельного оружия для остановки транспортного средства, - сообщает Telegram-канал МВД.
С помощью громкоговорителя водителя предупредили об использовании оружия, затем сотрудники ГАИ сделали два предупредительных выстрела в воздух.
-Лишь после повреждения прицельными выстрелами заднего левого колеса преследуемый автомобиль остановился, водитель с явными признаками алкогольного опьянения был задержан. От медицинского освидетельствования отказался, - говорится в сообщении МВД.
Сейчас на 40--летнего минчанина составлено несколько административных протоколов.