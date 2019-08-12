2019-08-12T10:01:16+03:00
Спорт
КП Беларусь

Минское «Динамо» вырвало волевую победу над «Минском»

По ходу матча «горожане» дважды выходили вперед
Григорий ГРИБОВ
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Минское «Динамо» вырвало волевую победу над «Минском». Кадр телетрансляции.Минское «Динамо» вырвало волевую победу над «Минском». Кадр телетрансляции.
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В первом матче классным черпаком отличился Иван Бахар. После перерыва «Минск» вновь вывел вперед Александр Васильев. Только посмотрите, как перед голом Владислав Насибулин круто прошел Сейду Яхая! После каждого из пропущенных мячей динамовцам находилось чем ответить. Перед самым уходом в раздевалку первый мяч за «бело-голубых» забил новобранец Александар Пейович. Получилось у серба достаточно красиво. Второй гол «Динамо» может у кого-то вызвать сомнения. Один из ассистентов главного арбитра увидел в действиях вышедшего на замену Дмитрия Прищепы игру рукой. Виталий Севостьяник назначил пенальти, который реализовал поднятый со скамейки Данило Соуза. Андрею Разину не оставалось ничего другого, как от досады взяться за голову. Злой рок настиг «Минск» на второй компенсированной минуте тайма. Если в конце 90-х клуб спас бизнесмен Юрий Чиж, то на этот раз в дело вступил его однофамилец. После подачи углового Александр Чиж выпрыгнул выше Михаила Шибуна и вырвал победу для «Динамо». Через несколько минут Виталий Севостьяник финальным свистком известил полторы тысячи собравшихся на арене зрителей о волевой победе «Динамо» 3:2. «Бело-голубые» снова побеждают, а «Минску» пора решить вопрос с роковыми концовками, сообщает tribuna.com.

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