2019-08-12T11:22:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Вице-премьер Беларуси: тарифы на ЖКХ в этом году повышаться не будут

По его словам, в соответствии с поручением главы государства ежегодный рост тарифов на ЖКУ не должен превышать $5 в эквиваленте.
Григорий ГРИБОВ
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Вице-премьер Беларуси: тарифы на ЖКХ в этом году повышаться не будут. Фото телеканала ОНТ.Вице-премьер Беларуси: тарифы на ЖКХ в этом году повышаться не будут. Фото телеканала ОНТ.
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- В этом году тарифы расти не будут, останутся прежними, - отметил Владимир Кухарев, - рассказал в эфире телеканала ОНТ вице-премьер Владимир Кухарев.

По его словам, в соответствии с поручением главы государства ежегодный рост тарифов на ЖКУ не должен превышать $5 в эквиваленте. В текущем году в качестве эксперимента стоимость услуг повышалась в два этапа. С 1 января подорожали услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений, увеличились размеры возмещения расходов на электроэнергию, а с 1 июня подорожали отопление и горячее водоснабжение.

- Анализ показал, что это был удачный эксперимент. Претензий со стороны населения серьезных не было, - сказал вице-премьер.

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