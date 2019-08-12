Два грибника заблудились в лесу в минувшие выходные

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В воскресение, 11 августа, в 10.22 спасателям поступило сообщение о том, что мужчина потерялся в лесном массиве вблизи деревни Боровец - это в Крупском районе. Выяснилось, что он с утра ушел в лес за грибами и заблудился. В 13.40 гражданин вышел из леса на звук сигнально-громкоговорящего устройства пожарной машины, в медицинской помощи не нуждался.

В этот же день за помощью обратились и к логойским спасателям. В 13.47 в службу «101» поступило сообщение о том, что требуется помощь в поиске потерявшегося человека в лесном массиве вблизи деревни Мокрадь. Работникам МЧС стало известно, что 11 августа около 9.00 гражданин ушел в лес за грибами и заблудился. Поисковые работы проводились работниками МЧС. В 14.15 мужчина вышел из леса самостоятельно, в медицинской помощи не нуждался.