2019-08-12T12:57:24+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске строитель упал с третьего этажа и напоролся на арматуру

Он выжил и находится в больнице
Григорий ГРИБОВ
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В Минске строитель упал с третьего этажа и напоролся на арматуру. Фото: МЧС РБ.В Минске строитель упал с третьего этажа и напоролся на арматуру. Фото: МЧС РБ.
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Все случилось как раз в День строителя, 11 августа, на стройке паркинга на минской улице Аладовых - это в микрорайоне Домбровка. 30-летний рабочий упал с третьего этажа на выступающие арматуры второго этажа здания.

- Для того чтобы снять пострадавшего с арматуры, прибывшим спасателям необходимо было зафиксировать мужчину и аккуратно срезать прутья арматуры, чтобы после спустить его на землю и передать бригаде скорой медицинской помощи, - сообщили в МЧС. - В 17.45 работниками МЧС при помощи электрического инструмента (углошлифмашины) обрезали арматуру, пронизавшую нижнюю часть тела рабочего. Бригадой СМП пострадавший доставлен в больницу с предварительным диагнозом "проникающее ранение обеих бедер", ЧМТ средней степени тяжести. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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