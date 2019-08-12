2019-08-12T14:08:55+03:00
Общество
КП Беларусь

В гомельском парке мужчина продавал наркотики, пока его сын рядом катался на карусели

Теперь отцу грозит до десяти лет тюрьмы
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
В гомельском парке мужчина продавал наркотики, пока его сын рядом катался на карусели. Фото УВД Гомельского облисполкома.В гомельском парке мужчина продавал наркотики, пока его сын рядом катался на карусели. Фото УВД Гомельского облисполкома.
Изменить размер текста:

Бойцы наркоконтроля УВД Гомельского облисполкома задержали в Гомеле за продажу наркотиков 53-летнего неработающего жителя Мозыря. Все произошло вечером 7 августа на территории городского парка. Пока его 13-летний сын катался на каруселях, дилер реализовал в пачке из-под сигарет пакет со стимулятором. Экспертиза показала, что изъятый порошок содержит особо опасное психотропное вещество амфетамин общей массой 4,2 г. Подростка сотрудники ИДН передали матери.

- Уже достоверно известно, что это не первый визит мозырянина в город над Сожем. В частности, 2 августа он продал наркопотребителю 1,39 г амфетамина. При обыске по месту жительства мужчины в Мозыре обнаружено и изъято 7 свертков со спрессованным веществом, предположительно гашишем, которое направлено на экспертизу. В отношении мозырянина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК Беларуси, - сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова. По этой статье грозит до десяти лет тюрьмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Автобус в Осиповичах сбил 15-летнюю велосипедистку в наушниках
Лукашенко поручил бросить все силы на уборку урожая
За 5 дней ГАИ остановила 200 тысяч водителей без техосмотра
В Минске строитель упал с третьего этажа и напоролся на арматуру
Два грибника заблудились в лесу в минувшие выходные
Вице-премьер Беларуси: тарифы на ЖКХ в этом году повышаться не будут
Минское «Динамо» вырвало волевую победу над «Минском»
Под Столбцами пьяного водителя пришлось останавливать с помощью табельного оружия
Погода в Беларуси 12 августа: грозы и жара до +31
Фотофакт. В Барановичском районе нашли бомбу времен ВОВ
В октябре на БелАЭС отработают аварийные планы
Смертельное ДТП на Брестчине: грузовик врезался в авто
11 августа в Беларуси на копейку подешевело топливо
В Березинском районе мужчина проник на трансформаторную подстанцию и погиб от удара током
«Хотел помириться». По Молодечно мужчина из Турции гонялся с ножом за женой
Возле монумента на площади Победы в Минске начали демонтировать покрытие
Женщина на внедорожнике убегала от милиции после ДТП
Ребенок упал с крыши многоэтажки в Минске
В Жлобинском районе троих подозревают в незаконной охоте
Женщина с живым гусем везла ребенка на раме велосипеда, все упали, ребенок пострадал
В Ивьевском районе шесть человек после аварии попали в больницу
Какие бяки погнули знаки? В Малорите двое пьяных решили нестандартно развлечься
Возле Дома печати в Минске нашли предмет, похожий на боеприпас
В Полоцке водитель-бесправник сбил подростка и скрылся
Малыши, на старт! Мы начинаем большой семейный праздник в Молодечно
В Италии поймали пьяного дальнобойщика, который ехал на взорванных колесах. Это был белорус
В Орше пьяная упала с бордюра прямо под такси