В гомельском парке мужчина продавал наркотики, пока его сын рядом катался на карусели

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Бойцы наркоконтроля УВД Гомельского облисполкома задержали в Гомеле за продажу наркотиков 53-летнего неработающего жителя Мозыря. Все произошло вечером 7 августа на территории городского парка. Пока его 13-летний сын катался на каруселях, дилер реализовал в пачке из-под сигарет пакет со стимулятором. Экспертиза показала, что изъятый порошок содержит особо опасное психотропное вещество амфетамин общей массой 4,2 г. Подростка сотрудники ИДН передали матери.

- Уже достоверно известно, что это не первый визит мозырянина в город над Сожем. В частности, 2 августа он продал наркопотребителю 1,39 г амфетамина. При обыске по месту жительства мужчины в Мозыре обнаружено и изъято 7 свертков со спрессованным веществом, предположительно гашишем, которое направлено на экспертизу. В отношении мозырянина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК Беларуси, - сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова. По этой статье грозит до десяти лет тюрьмы.