За 5 дней ГАИ остановила 200 тысяч водителей без техосмотра

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До 17 августа Госавтоинспекция в усиленном режиме проверяет наличие техосмотра у белорусских автовладельцев. И вот промежуточные итоги этой акции: за 5 дней выявлено около 200 000 водителей, которые ездят без техосмотра! Об этом сообщили в новостях на «Беларусь 1».

На специальное мероприятие ГАИ пошла неспроста. По данным ведомства, в прошлом году на 13% увеличилось количество ДТП, связанных с техническими неисправностями автомобиля. В таких авариях погибает и получает травмы все больше людей. А по информации Белтехосмотра, за полгода организация выдала на 8% меньше допусков на участие в дорожном движении. Количество машин при этом на дорогах Беларуси не сократилось.

Штраф за отсутствие техосмотра в Беларуси - до 76,5 рублей на первый раз, и до 127,5 рублей за повторное нарушение.