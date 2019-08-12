Лукашенко поручил бросить все силы на уборку урожая

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В понедельник 12 августа Александр Лукашенко принял доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько. Главу государства интересовал ход уборочной кампании.

Министр отметил, что в этом году урожай убирать тяжело из-за погоды, которая тормозит процесс. Особенно неблагоприятная обстановка на севере Минской, в Витебской и Могилевской областях.

- Учитывая обстоятельства, резидент держит ход уборки урожая на постоянном личном контроле, а профильному министру сегодня было поручено мобилизовать все силы и сделать все возможное для того, чтобы с оставшихся площадей урожай был убран с минимальными потерями, - сообщает пресс-служба президента Беларуси.

К настоящему моменту на полях остается 20% урожая. Собрано около 5,5 тонн зерна. Почти собраны зерновые и зернобобовые, осталось убрать кукурузу, просо и гречиху. Урожайность в этом году выше, чем в прошлом: 32 центнера на гектар против прошлогодних 27.