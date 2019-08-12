2019-08-12T15:05:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко поручил бросить все силы на уборку урожая

Ход уборочной президент держит на личном контроле
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Президент поручил бороться за урожай, несмотря на погоду.Президент поручил бороться за урожай, несмотря на погоду.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

В понедельник 12 августа Александр Лукашенко принял доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько. Главу государства интересовал ход уборочной кампании.

Министр отметил, что в этом году урожай убирать тяжело из-за погоды, которая тормозит процесс. Особенно неблагоприятная обстановка на севере Минской, в Витебской и Могилевской областях.

- Учитывая обстоятельства, резидент держит ход уборки урожая на постоянном личном контроле, а профильному министру сегодня было поручено мобилизовать все силы и сделать все возможное для того, чтобы с оставшихся площадей урожай был убран с минимальными потерями, - сообщает пресс-служба президента Беларуси.

К настоящему моменту на полях остается 20% урожая. Собрано около 5,5 тонн зерна. Почти собраны зерновые и зернобобовые, осталось убрать кукурузу, просо и гречиху. Урожайность в этом году выше, чем в прошлом: 32 центнера на гектар против прошлогодних 27.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Автобус в Осиповичах сбил 15-летнюю велосипедистку в наушниках
За 5 дней ГАИ остановила 200 тысяч водителей без техосмотра
В гомельском парке мужчина продавал наркотики, пока его сын рядом катался на карусели
В Минске строитель упал с третьего этажа и напоролся на арматуру
Два грибника заблудились в лесу в минувшие выходные
Вице-премьер Беларуси: тарифы на ЖКХ в этом году повышаться не будут
Минское «Динамо» вырвало волевую победу над «Минском»
Под Столбцами пьяного водителя пришлось останавливать с помощью табельного оружия
Погода в Беларуси 12 августа: грозы и жара до +31
Фотофакт. В Барановичском районе нашли бомбу времен ВОВ
В октябре на БелАЭС отработают аварийные планы
Смертельное ДТП на Брестчине: грузовик врезался в авто
11 августа в Беларуси на копейку подешевело топливо
В Березинском районе мужчина проник на трансформаторную подстанцию и погиб от удара током
«Хотел помириться». По Молодечно мужчина из Турции гонялся с ножом за женой
Возле монумента на площади Победы в Минске начали демонтировать покрытие
Женщина на внедорожнике убегала от милиции после ДТП
Ребенок упал с крыши многоэтажки в Минске
В Жлобинском районе троих подозревают в незаконной охоте
Женщина с живым гусем везла ребенка на раме велосипеда, все упали, ребенок пострадал
В Ивьевском районе шесть человек после аварии попали в больницу
Какие бяки погнули знаки? В Малорите двое пьяных решили нестандартно развлечься
Возле Дома печати в Минске нашли предмет, похожий на боеприпас
В Полоцке водитель-бесправник сбил подростка и скрылся
Малыши, на старт! Мы начинаем большой семейный праздник в Молодечно
В Италии поймали пьяного дальнобойщика, который ехал на взорванных колесах. Это был белорус
В Орше пьяная упала с бордюра прямо под такси