2019-08-12T15:23:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Автобус в Осиповичах сбил 15-летнюю велосипедистку в наушниках

Она получила травмы головы и перелом
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Девочка переезжала дорогу на велосипеде. Фото: mogilev.mvd.gov.byДевочка переезжала дорогу на велосипеде. Фото: mogilev.mvd.gov.by
Изменить размер текста:

ДТП в Осиповичах произошло утром 9 августа. Серьезные травмы получила 15-летняя школьница. Она на велосипеде переезжала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под автобус. Авария случилась на улице Сумченко около дома №35.

За рулем автобуса был 55-летний местный житель.

По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, девочка пересекала проезжую часть, не спешившись, и была в наушниках. Ее забрали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, рассечением брови и переломом ребра.

По факту ДТП проводится проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко поручил бросить все силы на уборку урожая
За 5 дней ГАИ остановила 200 тысяч водителей без техосмотра
В гомельском парке мужчина продавал наркотики, пока его сын рядом катался на карусели
В Минске строитель упал с третьего этажа и напоролся на арматуру
Два грибника заблудились в лесу в минувшие выходные
Вице-премьер Беларуси: тарифы на ЖКХ в этом году повышаться не будут
Минское «Динамо» вырвало волевую победу над «Минском»
Под Столбцами пьяного водителя пришлось останавливать с помощью табельного оружия
Погода в Беларуси 12 августа: грозы и жара до +31
Фотофакт. В Барановичском районе нашли бомбу времен ВОВ
В октябре на БелАЭС отработают аварийные планы
Смертельное ДТП на Брестчине: грузовик врезался в авто
11 августа в Беларуси на копейку подешевело топливо
В Березинском районе мужчина проник на трансформаторную подстанцию и погиб от удара током
«Хотел помириться». По Молодечно мужчина из Турции гонялся с ножом за женой
Возле монумента на площади Победы в Минске начали демонтировать покрытие
Женщина на внедорожнике убегала от милиции после ДТП
Ребенок упал с крыши многоэтажки в Минске
В Жлобинском районе троих подозревают в незаконной охоте
Женщина с живым гусем везла ребенка на раме велосипеда, все упали, ребенок пострадал
В Ивьевском районе шесть человек после аварии попали в больницу
Какие бяки погнули знаки? В Малорите двое пьяных решили нестандартно развлечься
Возле Дома печати в Минске нашли предмет, похожий на боеприпас
В Полоцке водитель-бесправник сбил подростка и скрылся
Малыши, на старт! Мы начинаем большой семейный праздник в Молодечно
В Италии поймали пьяного дальнобойщика, который ехал на взорванных колесах. Это был белорус
В Орше пьяная упала с бордюра прямо под такси