КП Беларусь
Автобус в Осиповичах сбил 15-летнюю велосипедистку в наушниках
Она получила травмы головы и перелом
Девочка переезжала дорогу на велосипеде. Фото: mogilev.mvd.gov.by
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ДТП в Осиповичах произошло утром 9 августа. Серьезные травмы получила 15-летняя школьница. Она на велосипеде переезжала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под автобус. Авария случилась на улице Сумченко около дома №35.
За рулем автобуса был 55-летний местный житель.
По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, девочка пересекала проезжую часть, не спешившись, и была в наушниках. Ее забрали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, рассечением брови и переломом ребра.
По факту ДТП проводится проверка.