2019-08-12T15:39:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав с помощью опроса в Facebook составил список лекарств, на которые могут снизить цены

На некоторые препараты установят предельные цены
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Минздрав работает над тем, чтобы снизить цены на лекарства.Минздрав работает над тем, чтобы снизить цены на лекарства.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Месяц назад Минздрав попросил пользователей соцсетей присылать чеки на лекарства, которые у нас дороже, чем за границей. Ведомство получило более 400 комментариев. Министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, как эту информацию будет использовать Минздрав.

- На сегодняшний момент проанализированы те препараты, которые наиболее часто встречаются. Это уже больше 100 позиций. Сейчас готовятся дополнения в нормативную базу регистрации предельных цен на лекарства. Соответственно, эта информация передается в Министерство антимонопольного регулирования и торговли для того, чтобы изучили ситуацию на соседних рынках. Будет зарегистрирована предельная цена, которая является экономически обоснованной, рыночной, но не завышенной, - цитирует министра belta.by.

Также Караник рассказал, что государственная аптечная сеть «Белфармация» договаривается о прямых поставках некоторых препаратов с известными импортными фармацевтическими производителями, что тоже позволит снизить цены на лекарства.

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