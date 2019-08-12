КП Беларусь
В Мозырском районе спасатели достали из заброшенного колодца корову
Во избежание повторения таких ЧП колодец засыпали
В Мозырском районе корова застряла в колодце. Фото: МЧС
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Спасателей на помощь вызвала жительница деревни Бибики Мозырского района. Она сообщила, что в заброшенный пустой колодец провалилась ее корова, и своими силами вытащить животное хозяйка не может.
Когда сотрудники МЧС приехали в деревню, увидели, что корова провалилась в колодец почти полностью. Его глубина - около двух метров.
На подмогу из местного хозяйства вызвали погрузчик «Амкодор». Животное обвязали хозяйственным пожарным рукавом и парашютной стропой и вытащили из колодца. Корова травм не получила, помощь ветеринара ей не потребовалась.
Заброшенный колодец во избежание подобных ЧП засыпали землей.
Чтобы в колодец больше никто не упал, его засыпали. Фото: МЧС