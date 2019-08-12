2019-08-12T16:53:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Мозырском районе спасатели достали из заброшенного колодца корову

Во избежание повторения таких ЧП колодец засыпали
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В Мозырском районе корова застряла в колодце. Фото: МЧСВ Мозырском районе корова застряла в колодце. Фото: МЧС
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Спасателей на помощь вызвала жительница деревни Бибики Мозырского района. Она сообщила, что в заброшенный пустой колодец провалилась ее корова, и своими силами вытащить животное хозяйка не может.

Когда сотрудники МЧС приехали в деревню, увидели, что корова провалилась в колодец почти полностью. Его глубина - около двух метров.

На подмогу из местного хозяйства вызвали погрузчик «Амкодор». Животное обвязали хозяйственным пожарным рукавом и парашютной стропой и вытащили из колодца. Корова травм не получила, помощь ветеринара ей не потребовалась.

Заброшенный колодец во избежание подобных ЧП засыпали землей.

Чтобы в колодец больше никто не упал, его засыпали. Фото: МЧС

Чтобы в колодец больше никто не упал, его засыпали. Фото: МЧС

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