2019-08-12T16:56:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Прогноз погоды в Беларуси на 13 августа: объявлено штормовое предупреждение

Ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В Беларусь идут ливни и грозы.В Беларусь идут ливни и грозы.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Белгидромет присвоил погоде на вторник 13 августа оранжевый уровень опасности. На большей части территории страны ожидаются грозы, в некоторых районах - сильные ливни. Днем при грозах возможен шквалистый ветер с порывами до 15 - 20 м/с.

В Гомельской области прогнозируется град и температура до +30...+32 градусов.

В Минске также ждут ливни и грозы с сильным порывистым ветром. Температура днем - +21...+23 градуса.

Такой прогноз и на 14 - 15 августа: ливни, сильные дожди и ветер. Днем воздух прогреется до +23 градусов, в юго-восточных районах страны - до +29 градусов.

В среду, 15 августа, ночью ливни возможны в Витебской области.

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