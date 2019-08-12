Прогноз погоды в Беларуси на 13 августа: объявлено штормовое предупреждение

В Беларусь идут ливни и грозы. Фото: Оксана БРОВАЧ

Изменить размер текста: A A

Белгидромет присвоил погоде на вторник 13 августа оранжевый уровень опасности. На большей части территории страны ожидаются грозы, в некоторых районах - сильные ливни. Днем при грозах возможен шквалистый ветер с порывами до 15 - 20 м/с.

В Гомельской области прогнозируется град и температура до +30...+32 градусов.

В Минске также ждут ливни и грозы с сильным порывистым ветром. Температура днем - +21...+23 градуса.

Такой прогноз и на 14 - 15 августа: ливни, сильные дожди и ветер. Днем воздух прогреется до +23 градусов, в юго-восточных районах страны - до +29 градусов.

В среду, 15 августа, ночью ливни возможны в Витебской области.